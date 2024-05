(Di mercoledì 15 maggio 2024)apre venerdì 17 maggio con “Ruychi Sakamoto/Opus”, un film-testamento per il musicista e attore giapponese morto di cancro lo scorso anno. Diretto da Neo Sora, la pellicola celebra il lavoro del leggendario compositore. Curati da Sakamoto stesso e presentati nell’ordine da lui deciso, i venti pezzi eseguiti nel film narrano la sua vita in musica senza ricorrere alle parole. Girato in uno spazio intimo con i suoi collaboratori più fidati, Sakamoto ha messo a nudo la sua anima attraverso la musica, sapendo che sarebbe stata forse la sua ultima occasione di presentare la sua arte, e grazie a questo film-concerto ci permette di riscoprirlo e di continuare ad apprezzarlo come talento unico al mondo. Sabato 18 maggio i concerti aprono alle 20:00 con Costanza Principe e musiche di Wieck, Schumann e Beethoven, seguita alle ...

Il cantante si scusa per il finto furto del cellulare ma contrattacca: "Danno d'immagine? Nessuno ha criticato Sala nel video di Milano come Gotham City"

Piano City, il festival musicale tra musei e giardini che fa suonare tutta Milano. Ecco il programma e gli artisti - Domenica 19 maggio alle 20:00 Marco Mezquida mescola jazz d'avanguardia e tecniche estese con canzoni folk. Alle 21:00 si esibisce Jamie Saft, pianista e producer newyorkese. La chiusura del festival

