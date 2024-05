Petraeus non ne azzecca una

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Si dice che l’Ucraina potrebbe crollare presto, però sento voci discordi. Secondo il Generaleper esempio la Russia è molto indebolita.Marco CorsoVia email Gentile lettore, parlando di, ex comandante della spedizione americana in Iraq nel 2003, ex capo della Cia e oggi Ad del fondo speculativo Kkr che ha acquistato l’italiana Tim, fatico a non usare l’aggettivo “cretino”. È famoso per aver sempre sbagliato previsioni. Ecco alcune sue perle. “L’esercito russo combatte con carrarmati di epoca sovietica, quelli contro cui ci addestravamo negli anni ’80” (Corriere della Sera, 29.3.22). Risultato: i carrarmati russi, sia quelli vecchi che quelli nuovi, marciano su qualunque terreno, mentre i famosi Abrams americani sono stati ritirati dal fronte perché inutilizzabili (si bloccano nel fango e sono perforati come allodole dai droni russi). ...