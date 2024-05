Perché non voglio andare alla vacanza annuale con le amiche che hanno figli

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Una donna ha scatenato un acceso dibattito su Reddit dopo aver chiesto agli altri utenti se avesse sbagliato a rifiutare un invito a unacondi lunga data. La donna ha ammesso di aver rifiutato il viaggionon voleva trascorrere un lungo fine settimana a parlare solo di “matrimoni e bambini”. “Ho un gruppo di otto, siamoda oltre un decennio, dai tempi della scuola. Adesso non viviamo più nello stesso posto, ci incontriamo un paio di volte all’anno per un fine settimana in Airbnb”, ha raccontato la donna. “Sono soddisfatta della mia vita in questo momento, sono single, frequento una persona e non so seavere dei. Circa 5 delle miesono sposate ouna relazione a lungo termine, ...