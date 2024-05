Perché non li cacciamo? Giordano a valanga contro gli irregolari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La cronaca diventa protagonista anche della puntata di Fuori dal coro del 15 maggio. In apertura di puntata Mariopunta il ditogli episodi di violenza commessi da immigratie già destinatari di provvedimenti di espulsione.le autorità italiane non li hanno già espulsi? Bentornati a una nuova puntata di #Fuoridalcoro Siamo in onda ora su #Rete4 e in streaming su #MediasetInfinity Ci state seguendo? pic.twitter.com/7kmTme8NsG — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) May 15, 2024 "La prima domanda che non riesco a togliermi dalla testa è:non li? Il marocchino che qualche giorno fa a Milano ha accoltellato un poliziotto e l'ha ferito in modo molto grave è irregolare in Italia da 22 anni. Ha precedenti per rapina ...