La giovane raccattapalle che a Indian Wells ha scambiato due chiacchiere con Jannik Sinner durante l'interruzione per pioggia racconta cosa si Sono detti e si lascia andare ad apprezzamenti per il campione italiano.Continua a leggere

NIENTE RACCATTAPALLE IN FINALE DI COPPA ITALIA: IL MOTIVO - NIENTE raccattapalle IN FINALE DI COPPA ITALIA: IL MOTIVO - Durante la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, un occhio attento avrà notato che non sono presenti i raccattapalle a bordo campo. Il ...

Perché non ci sono raccattapalle nella finale di Coppa Italia - Perché non ci sono raccattapalle nella finale di Coppa Italia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Perché non ci sono i raccattapalle nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve: è il futuro - Perché non ci sono i raccattapalle nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve: è il futuro - La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus giocata senza i tradizionali raccattapalle a bordo campo. Il dettaglio non è sfuggito ad attenti osservatori che, al momento di rimesse laterali ...