Perché le persone fanno musica?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le ragioni dietro la creazionele Laha radici profonde nell’evoluzione umana, come suggerito da uno studio recente. Le caratteristiche universali delle canzoni dimostrano che lapotrebbe essere parte integrante della natura umana. Un legame culturale globale Le scoperte dei ricercatori evidenziano che laaccomuna molte culture, sottolineando il suo potere unificante e il suo impatto trasversale sulla società umana. Espressione creativa e comunicazione Lanon è solo intrattenimento, ma una forma di espressione creativa e comunicazione. Attraverso di essa, lepossono condividere emozioni, storie e tradizioni in modo unico e coinvolgente. Benefici per la L'articolo proviene da News Nosh.

A New York un flash mob improvviso dedicato a Cesare Cremonini , con mille ragazzi italiani che canta no La nuova stella di Broadway. Suoi social commenta anche Cremonini : "Siete bellissimi".Continua a leggere

Ci siamo quasi, ancora due settimane , e poi sarà di nuovo il momento del Concertone del 1° Maggio che quest’anno, per la prima volta, si terrà al Circo Massimo e non in piazza San Giovanni. Dal vivo a Roma , in Tv, in streaming o in radio l’ evento , ...

Alla Sapienza dibattiti, musica e scritte per ricordare la Nabka - Alla Sapienza dibattiti, musica e scritte per ricordare la Nabka - Il ciclo di appuntamenti, organizzati dal Movimento studenti palestinesi, in occasione della Nabka - in cui si commemora lo sfollamento di oltre 800 mila palestinesi a seguito della creazione, nel 194 ...

MUSICA - “Senza ragione”, il nuovo singolo di Lady Sox - musica - “Senza ragione”, il nuovo singolo di Lady Sox - “Senza ragione” è il nuovo singolo di Lady Sox, una canzone dedicata alla diversità, nata dall’idea di dare un nuovo sguardo sulle persone che, purtroppo, sono state rinchiuse nei manicomi nel corso d ...

Elisa Casaleggio, "la verità sulle persone trans Siamo in pericolo" - Elisa Casaleggio, "la verità sulle persone trans Siamo in pericolo" - La musica, il palco del Primo maggio, la transizione, la politica: Elisa Casaleggio racconta come vanno le cose per le persone trans (non benissimo) ...