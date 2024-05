Perché i sensitivi sostengono che Denise Pipitone sia ancora viva ma uno no

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sul caso di, la bambina di quattro anni scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004, sono intervenuti alcuni, tra cui Rosemary Laboragine e Maria Pia, ma anche il tedesco Michael Schneider. Le due donne si sono dette possibiliste in merito al fatto che la figlia di Piera Maggio sia, spiegando che sarebbe stata portata fuori dall’Italia. Laboragine sostiene che oggi, ormai adulta, potrebbe essere in due grandi città europee o a Milano, mentre la(omonima di) sostiene che la piccola sarebbe stata portata al di là del mare. Meno speranzosa e più tragica la previsione di Schneider, secondo quale ormai non ci sono più possibiltà di trovare...