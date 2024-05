Perché dovrebbe rinunciare a 22 milioni l' anno? | Paolo Bertolucci gela i tifosi del Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Sarei curioso di conoscere i motivi per i quali Gallardo rinuncerebbe a 22all'per venire al. Solo semplice curiosità”. È lo schietto commento (anche un pizzico ironico) disu X, da sempre grande tifoso rossonero. L'argentino è stato accostato al Diavolo, marisolvere il suo contratto con l'Al-Ittihad. Dal 2014 al 2022 ha invece allenato e fatto la storia al River Plate, con cui in nove stagioni conquista quattordici titoli – comprese due Coppe Libertadores – diventando l'allenatore più titolato della storia del club. In un calcio come quello di oggi, con i soldi a farne da padrone, la teoria dinon appare tanto infondata. Anzi… Il, nel frattempo, continua a scandagliare l'elenco ...