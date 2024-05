Per un po’ ridateci il bus Urbino-Roma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Una lettera aperta diretta ad Adriabus ci giunge dal prof Francesco Veneri di. "Spettabile Adriabus, considerati i disagi che si sono venuti a creare per tutti coloro che utilizzano il treno per recarsi aa seguito degli interventi di messa in sicurezza e potenziamento della linea ferroviaria tra Foligno e Terni, ci chiediamo se non possa essere ripristinato, almeno per il tempo necessario al completamento di tali lavori, il vecchio collegamento in autobus dalla Provincia di Pesaro econ, gestito da Ami S.p.A. Questo ottimo servizio, molto apprezzato e utilizzato dall’utenza, che in alcuni periodi aveva addirittura la doppia corsa giornaliera (due in andata e due per il ritorno!), è stato formalmente sospeso, ma, di fatto, soppresso, dalla stessa Azienda il 18 novembre 2020 causa emergenza ...