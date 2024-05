Per Senigallia 28esimo vessillo | | Premio alla città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La spiaggia di velluto conquista la sua 28° bandiera blu consecutiva, il sindaco: ‘Frutto di un grosso lavoro’. Il riconoscimento tiene conto della qualità delle acque di balneazione e delle attività che lemettono in campo nella gestione ambientale, nell’organizzazione dei servizi e della sicurezza delle spiagge e nell’educazione ecologica. "C’è grande soddisfazione – spiega Massimo Olivetti, sindaco di– ilè frutto di un grosso lavoro che abbiamo fatto riguardo all’aspetto ambientale, ma anche all’aumento dei servizi che abbiamo messo in atto soprattutto per quanto riguarda le spiagge". Sono dieci le spiagge accessibili agli animali, non solo cani, ma anche gatti e pappagalli si sono visti tra gli ombrelloni degli stabilimenti balneari senigalliesi che si sono attrezzati per rispondere...