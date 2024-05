Per le finali sul Titano porte aperte allo stadio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sarà il San Marino Stadium il teatro delle ultime e decisive sfide di calcio sammarinese che decreteranno l’accesso all’Europa per le squadre del. Per entrambe le sfide l’ingresso al San Marino Stadium sarà totalmente gratuito. Sabato, con calcio d’inizio alle 20.45, si comincerà con la finale playoff di campionato tra Murata e Tre Penne: in palio c’è il secondo posto che vale la qualificazione ai preliminari di Europa Conference League. Una settimana più tardi – sabato 25 maggio alle 20.45 – sarà la volta della finale di Coppatra Virtus e La Fiorita: i neroverdi di Acquaviva, già campioni di San Marino e certi dell’accesso alla prossima Champions League, vogliono difendere il trofeo conquistato lo scorso anno e mantenere così tutti i trofei in palio. Per i giblu di Montegiardino è invece l’ultima chiamata per ...