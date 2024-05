Per i servizi digitali è possibile richiedere una video consulenza one to one

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Quando si ha di fronte una persona si percepisce tanto del suo vissuto. Lo sguardo, il modo di porsi, la voce, le risposte che ti fornisce, restituiscono all’intervistatore un quadro di quanto una storia sia interessante e veritiera. Un esempio di storie vere e di caparbietà imprenditoriale arriva dal Sud Italia, precisamente dalla provincia di Benevento in Campania. È la storia di Gianluca Iannotta, un giovane vulcanico, preparato e caparbio. Abbiamo avuto modo in più occasioni di intervistarlo perché negli anni non ha mai smesso di innovare e di mettersi in gioco e con la sua web agency online www.tublat.com non ha alcun intenzione di fermarsi ora. Ma ora si racconta in modo alquanto personale. “La sfida per noi si rinnova tutti i giorni. C’è tanta strada da percorrere” afferma. Gianluca Iannotta, founder di tublat.com, ha le idee chiare e si racconta senza troppi filtri. “Ho 34 ...