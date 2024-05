Pensionato scommette sul Bologna in Champions League | vince una cifra clamorosa

L’autorevole vittoria esterna per 2-0 maturata sabato pomeriggio su un Napoli sempre più alla deriva aveva “apparecchiato” l’appuntamento con la storia per un Bologna cui mancava soltanto l’aritmetica per festeggiare una fantastica qualificazione ...

Anche Gianni Morandi celebra l'impresa del Bologna , che disputerà la prossima Champions League. "Io voglio seguire tutte le trasferte in Europa, non prendo altri impegni", promette il cantante in un video sui suoi profili social.

Juventus, accordo di massima con Thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Per ora non c'è la firma - Juventus, accordo di massima con Thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Per ora non c'è la firma - l'allenatore che ha riportato il bologna in Europa, addirittura in champions League, attraverso il gioco. Nel giorno in cui la Juventus si gioca la conquista della Coppa Italia contro l'Atalanta, ecco ...

G+: tutte le notizie - G+: tutte le notizie - I rossoblù faranno di tutto per tenere Motta, ma se dovesse partire quella dell'ex Lazio è un'idea che cresce. E già si parla di 4-3-3 e di nomi: Rovella, Gosens, ...

Bologna, con l'addio di Motta un ex Napoli in pole: il piano di Sartori - bologna, con l'addio di Motta un ex Napoli in pole: il piano di Sartori - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo lo scontro per il terzo posto ci sarà un faccia a faccia con Thiago Motta ...