Pellicce usate a peso d’oro Giochetto smascherato da Striscia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Viareggio, 15 maggio 2024 – L’annuncio era allettante: supervalutiamo vecchiese abbinate a oro e gioielli. Un’occasione pubblicizzata in modo eclatante e con un punto di riferimento rassicurante, un hotel sul lungomare di Viareggio dove, dal 4 al 7 maggio, c’era il compratore ad attendere tanti clienti sprovveduti e illusi di fare un buon affare. A smascherare un sistema di business dai contorni davvero opachi è stata la trasmissione "La Notizia" di Canale 5 con l’inviato Moreno Morello che ha fatto luce sul giro di affari consumato negli eleganti salotti di un albergo, terminato con il blitz della guardia di finanza. La vicenda – appunto – risale a pochi giorni fa con la pubblicità di giornate dedicate a "grandi affari" e una campagna di acquisto: fino a 3900 euro per esemplari di ...

