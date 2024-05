Pechino Express 2024 - Damiano Carraro torna sui social Sono andati oltre il gioco

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il vincitore dell'adventure game, in cui ha partecipato con il fratello Massimo ha rilasciato un commento sul suo profilo. Anche quest'annoha incoronato la coppia vincitrice che in questa edizione è stata quella denominata I pasticceri, composta dae Massimiliano Carrara. I due fratelliriusciti a portarsi a casa la vittoria dopo la puntata finale in cui siscontrati con Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal (Italia-Argentina), arrivate in seconda posizione, e Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo (Le Amiche). Il programma, trasmesso anche quest'anno da Sky e in streaming su NOW, è stato vinto dalla coppia che ha mostrato più agonismo rispetto alle altre. Alcuni utenti non hanno perdonato al volto di Bake Off e …