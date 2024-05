Pechino Express 2024 - Damiano Carrara risponde alle critiche | Sono ferit - le parole hanno un peso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tanto tuonò che piovve. I Pasticcieri, ovvero i fratellie Massimilianovinto- La Rotta del Dragone e piovono le polemiche. Non tanto per la vittoria, quanto per il comportamento tenuto durante tutto il programma da uno dei due componenti della coppia. Ad aver fatto discutere è stato lo chef, anche perché va sottolineato che nella maggior parte degli episodi capitati a soccombere era proprio il fratello Massimiliano. A quasi una settimana di distanza dall'ultima puntata del reality show di viaggio di Sky, lo chef ha deciso dire sui social networknumerosericevute proprio dopo la messa in onda del programma. "Non ...

