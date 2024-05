Pavard - scommessa vincente | Inter convinta da questo fattore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 15 maggio 2024)rappresenta una delle “scommesse onerose” vincenti della dirigenza dell’nella scorsa estate. Dall’ipotesi Samardzic a quella Scamacca, i nerazzurri non hanno mai distolto il proprio sguardo dal suo profilo. E ora è uno dei leader di Inzaghi. IL PIANO – Benjaminè stato l’ennesimo acquisto ben riuscito dall’negli ultimi anni. A differenza di quanto accaduto in altri casi, per arrivare al suo acquisto i nerazzurri hanno preferito non attendere che il giocatore finisse in scadenza.anche alla luce dei rischi connessi all’essamento di altre big europee per il francese. Consci della disponibilità del Bayern Monaco a cedere l’ex campione del mondo, ma a farlo alle proprie richieste economiche, i dirigenti del club meneghino hanno preferito imbastire una ...