Paura in Slovacchia - il premier Fico ferito a colpi di pistola

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilslovacco è statodi arma da fuoco subito dopo la riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava . Lo riferisce la Bbc.è statoto davanti a un centro culturale della città di Handlova, dove si era tenuta una riunione di governo. Secondo i giornalisti presenti sul posto, sono stati uditi diversi spari. Il leader slovacco è stato portato in ospedale, ma non...

L'aggressore è stato arrestato Il primo ministro slovacco Robert Fico è rimasto vittima di un tentato omicidio. E' quanto emerge dalle indagini preliminari della polizia slovacca. E' stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del ...

15.50 Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in un attacco a colpi d' arma da fuoco al di fuori della Casa della Cultura nella città di Handova. Fico , che ha 59 anni, è stato colpi to allo stomaco, all'addome,al petto e ad un arto da ...

Robert Fico, spari contro il premier slovacco: colpi all'addome e al petto, è in ospedale. Fermato l'aggressore - Robert fico, spari contro il premier slovacco: colpi all'addome e al petto, è in ospedale. Fermato l'aggressore - Il primo ministro slovacco Robert fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Lo riportano i media slovacchi spiegando che ...

Il premier slovacco Fico ferito a colpi di pistola - Il premier slovacco fico ferito a colpi di pistola - Il premier slovacco Robert fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo la riunione di governo a Handlova, vicino Bratislava. Lo riferisce la Bbc.

Slovacchia, il premier Fico viene soccorso e portato via dalla scorta - Video - Slovacchia, il premier fico viene soccorso e portato via dalla scorta - Video - I primi, concitati minuti dopo l'aggressione a Robert fico: le guardie di sicurezza del primo ministro lo trasportano attraverso la folla mentre testimoni oculari trattengono l'uomo che ha sparato.