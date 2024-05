Parità di genere - Fasani Open-es | Nelle Pmi coinvolgere proprietà

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “In Italia, più di tre quarti della forza lavoro è all’interno del comparto delle piccole e medie imprese. Più dell’80% delle imprese in Italia ha unacome persona singola o con una guida familiare. All’interno del comparto Pmi, un cambiamento culturale” per ladi“significa arrivare all’imprenditore, all?imprenditrice, alla famiglia che guida l’azienda e creare una convergenza, una comunione di visione su questo tipo di obiettivi”. Lo ha detto Stefano, Program Manager di-es, partecipando, questa mattina a Milano, all?evento di presentazione dello studio ?Donne, lavoro e sfide demografiche. Modelli e strategie a sostegno dell?occupazione femminile e della genitorialità?, di Fondazione Gi Group e Gi Group Holding, realizzato in ...