Parigi - accesso limitato durante i Giochi Olimpici | come ottenere il pass per la città

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per motivi di sicurezza la Ville Lumiere è stata divisa in zone dove l'ingresso sarà possibile solo previa presentazione di un QR code. Queste misure speciali permettono di identificare chi frequenta le aree più a rischio e prevenire i disordini.

Un crocevia per l’Italia in ottica Parigi 2024 . Domani, domenica 25 febbraio, comincia a Dubai la tappa del World Skateboard ing Tour , competizione di fondamentale importanza per la Nazionale italiana, a caccia del pass olimpico. Le prove segneranno ...

Cosa vedere a Parigi gratis in occasione delle Olimpiadi 2024 - Cosa vedere a parigi gratis in occasione delle Olimpiadi 2024 - L’accesso al cimitero è gratuito, e gli orari di apertura e chiusura variano a seconda della stagione, solitamente dalle 09:00 alle 18:00. Scoprire la fauna nel Jardin des Plants o ai giardini di ...

