Paparazzo fa delle rivelazioni su Fedez e Iovino | Cosa mi hanno giurato

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Federica Panicucci nella seconda parte dell’ultima puntata di Mattino 5 ha parlato del caso di Cristiano. In collegamento con la conduttrice c’era anche ilAndrea Franco Alaimo, che ha fattosu quello che sarebbe avvenuto tra il cantante e il personal trainer nel locale milanese The Club. Secondo Alaimo, nel privè della discoteca c’era anche una donna conosciuta, la fidanzata di un noto calciatore del Milan. “Io vi posso fare. Ci sono molti miei colleghi che ultimamente di notte si rifiutano di lavorarci su questo, sì, su. L’altra notte io non facevo in tempo ad arrivare e quindi ho chiamato un collega e gli ho detto ‘guarda in questa discoteca c’è lui con amici e...

Ferragni, bomba di Lucarelli: "Fedez chiamò i paparazzi la prima sera" - Ferragni, bomba di Lucarelli: "Fedez chiamò i paparazzi la prima sera" - La rivelazione è contenuta nel nuovo libro della giornalista "Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez", in uscita il prossimo 14 maggio ...

Selvaggia Lucarelli: «Fu Fedez a chiamare i paparazzi per la prima cena con Chiara Ferragni. Lei non lo ha mai saputo» - Selvaggia Lucarelli: «Fu Fedez a chiamare i paparazzi per la prima cena con Chiara Ferragni. Lei non lo ha mai saputo» - La rivelazione è contenuto nel nuovo libro della Lucarelli, Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, in uscita il 14 maggio: «L'ufficio stampa del rapper allertò un giornalista per informarl ...

Selvaggia Lucarelli e i segreti dei Ferragnez: «Fedez chiamò i paparazzi per la prima cena con Chiara. Ora chiede privacy» - Selvaggia Lucarelli e i segreti dei Ferragnez: «Fedez chiamò i paparazzi per la prima cena con Chiara. Ora chiede privacy» - La rivelazione contenuta nel libro «Il Vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez» in uscita il 14 maggio. «L'ufficio stampa del rapper allertò un giornalista per informarlo dell'incontro con l'in ...