Papà Inzaghi | Soddisfatto di Simone La sua umiltà mi ricorda un grande

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo il premio di ieri mattina a Piacenza, ildi– fresco campione d’Italia – ha rilasciato a Tuttosport una ricca intervista piena di aneddoti sul passato del figlio. ORGOGLIO –, dopo tre anni sulla panchina dell’Inter, è finalmente riuscito a prendersi l’agognato scudetto. Un tricolore storico per l’Inter che coincide con la vittoria della seconda stella. A margine dell’evento di ieri mattina a Piacenza dove il tecnico dell’Inter ha ricevuto un premio dalla sindaca Katia Tarasconi, ilGiancarloha raccontato alcune curiosità ai colleghi di Tuttosport. Queste le parole diSenior: «Sappiamo come sono stati Pippo eda calciatori, sappiamo cosa stanno facendo da allenatori ...

Simone Inzaghi è l’uomo del momento in Serie A. L’allenatore dell’Inter ha scritto il suo nome nella storia nerazzurra vincendo il tanto atteso Scudetto della seconda stella, il 20°. Una vittoria mai messa in discussione, arrivata al termine di una ...

Simone Inzaghi inedito, dal primo giorno di scuola allo scudetto: i ricordi d'infanzia - simone inzaghi inedito, dal primo giorno di scuola allo scudetto: i ricordi d'infanzia - L'allenatore dell'Inter simone inzaghi premiato nella sua città Piacenza dalla sindaca Tarasconi ...

Quasi quasi lo vendiamo: l’Inter ci ha ripensato | Cessione a titolo definitivo - Quasi quasi lo vendiamo: l’Inter ci ha ripensato | Cessione a titolo definitivo - Il desiderio di simone inzaghi non può essere esaudito: ecco chi può lasciare l’Inter per sempre dopo il ventesimo scudetto in Serie A.

EDICOLA TS – Inzaghi torna bimbo e si svela: “Mai in difficoltà come col Papa…” - EDICOLA TS – inzaghi torna bimbo e si svela: “Mai in difficoltà come col Papa…” - Spazio anche all'allenatore dell'Inter simone inzaghi sulla prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 15 maggio ...