Panucci | Gasperini? Grande allenatore - curioso di capire se si saprà imporre in una big

Coppa Italia, tutto pronto per la Finale: sarà un grande evento - Coppa Italia, tutto pronto per la Finale: sarà un grande evento - Tutto pronto per la finalissima di Coppa Italia. Juventus e Atalanta si danno appuntamento all'Olimpico di Roma, in quella che sarà una serata dai contorni del grande evento. Assieme ai tifosi ...

MEDIASET - Panucci: "Gasperini Credo abbia voglia di misurarsi in una grande squadra" - MEDIASET - panucci: "Gasperini Credo abbia voglia di misurarsi in una grande squadra" - L'ex difensore Christian panucci ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sport Mediaset alla viglia della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: "Sarà dura per l'Atalanta e sarà dura per ...

Panucci: "Curioso di vedere Gasperini in una big. Sa gestire giocatori da 9.5/10" - panucci: "Curioso di vedere Gasperini in una big. Sa gestire giocatori da 9.5/10" - L'ex difensore Christian panucci ha rilasciato una intervista ai microfoni di Sport Mediaset alla viglia della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.