Panchina Milan – Thiago Motta si allontana? Romano chiarisce la situazione

Manuele Baiocchini , noto giornalista, ha rivelato come ci sia stato un incontro tra il Milan e Thiago Motta. Ecco le sue parole in merito

Antonio Di Gennaro , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Thiago Motta, accostato alla panchina del Milan

Thiago Motta Milan: l’allenatore si allontana, accordo con la Juventus! Le CIFRE - thiago Motta milan: l’allenatore si allontana, accordo con la Juventus! Le CIFRE - Tra i nomi per il dopo Pioli il milan segue anche thiago Motta. L’allenatore però avrebbe un accordo con la Juventus, le cifre La Juventus ha deciso: addio a Massimiliano Allegri a fine stagione, il ...

Maicon spinge Bento all’Inter: “È pronto per giocare a Milano, firmerà a breve” - Maicon spinge Bento all’Inter: “È pronto per giocare a milano, firmerà a breve” - Visualizzazioni: 1 L’ex campione dell’Inter Maicon ha speso parole al miele per il connazionale Bento, portiere promesso sposo dei nerazzurri. Chiusura vicinissima. Inter, Maicon avvicina Bento: “Ho p ...

CorSera – Juventus intesa con Thiago Motta: biennale con opzione… - CorSera – Juventus intesa con thiago Motta: biennale con opzione… - Secondo il 'Corriere della Sera' c'è una base di intesa tra la Juventus e thiago Motta. Dovrebbe, dunque essere l'ex calciatore il ...