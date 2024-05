Panchina Milan - già finito l’interesse per Marcelo Gallardo  Il motivo

(Di mercoledì 15 maggio 2024), l’ex allenatore del River Plateè già crollato nelle quotazioni per il dopo Stefano Pioli. Il motivo Sembrava un nome caldo, un uomo che avrebbe potuto trasmettere alil proprio coraggio e invece il suo nome sembra che si sia già raffreddato in maniera consistente. Stiamo ovviamente parlando di, detto “Napoleon”. L’ex allenatore del River Plate, oggi, è alle sue ultime battute sulladell’Al-Ittihad, club che lo ha ingaggiato con uno stipendio da capogiro: ben 22 milioni di euro netti a stagione. Il tecnico argentino, sondato dai rossoneri nelle scorse settimane, non ha riscosso grande entusiasmo all’interno della dirigenza del club di via Aldo Rossi. Con la conclusione della parentesi ...

Panchina Milan , secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe anche il nome di Marcelo Gallardo per il post Pioli : nuovo caso Lopetegui? Panchina Milan , secondo Sky Sport c’è anche il nome di Marcelo Gallardo per il post Pioli ...

Si possono lasciare sul tavolo 22 milioni di euro (netti) per andare in Europa? O meglio, si possono lasciare quei soldi perché si è litigato con un giocatore e si ha la possibilità di andare in Europa? Bisogna chiederlo a Marcelo G alla rdo , che ...

Panchina Milan : alla scoperta di G alla rdo, il tecnico soprannominato “Napoleon” per le imprese con il River che è nel mirino dei rossoneri Marcelo G alla rdo è l’ultima idea per il dopo Stefano Pioli: il tecnico Albiceleste, che in Argentina si è ...

Gallardo resta all’Al Ittihad, non trovato l’accordo sui soldi: cosa (non) cambia per il Milan - Gallardo resta all’Al Ittihad, non trovato l’accordo sui soldi: cosa (non) cambia per il milan - Marcia indietro dell'Al Ittihad, che si tiene marcelo Gallardo, almeno per ora: il tecnico argentino si è presentato regolarmente a dirigere l'allenamento ...

Ultimi giorni con Pioli, poi il club rossonero avvierà il nuovo corso tecnico. Le altre candidature: Fonseca e Galtier - Ultimi giorni con Pioli, poi il club rossonero avvierà il nuovo corso tecnico. Le altre candidature: Fonseca e Galtier - Ultima candidatura dall’Arabia, ultima anche in ordine di gradimento: marcelo Gallardo ormai ex tecnico dell’Al-Ittihad. Nelle scorse settimane il milan ne aveva sondato la disponibilità: nel ...

Sorpresa Benzema in Serie A: lo porta il nuovo allenatore - Sorpresa Benzema in Serie A: lo porta il nuovo allenatore - Karim Benzema può arrivare in Serie A: doppio colpo della big con il nuovo allenatore che si porta il bomber francese ...