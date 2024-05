(Di mercoledì 15 maggio 2024)Pallanuoto 10 Jesina Pallanuoto 9 (2-2; 5-4; 8-6): Natalino, Cimatti (2), Amore, Merlo (1), Giulianini, Baroncelli (1), Bandini, Valentini (1), Ciccone (5), Ponti, Agatensi, Dradi. All.: Cukic. JESI: Nitrati, Mattei, Sebastianelli, Gambelli, Mocchegiani, Ciampichetti (3), Zannini (2), Mancinelli, Chitarroni (2), Paolucci, Chiorrini, Moreschini (2), Pecci.l’ottimodellaPallanuoto impostasi 10-9 sulla Jesina Pallanuoto, seconda forza del campionato. I romagnoli si portano in vantaggio di tre reti a due minuti dalla fine grazie a Ciccone, riuscendo poi con lucidità a gestire il vantaggio. "La partita è stata molto intensa e abbiamo confermato il nostro buon periodo di forma – sottolinea coach Vladimir Cukic –. A parte la corazzata Rari Nantes Bologna, ...

Pallanuovo. Continua il momento magico di Ravenna - Pallanuovo. Continua il momento magico di ravenna - La ravenna pallanuoto vince 10-9 contro la Jesina, confermando il buon momento di forma. Coach Cukic elogia la squadra e guarda avanti alla prossima sfida contro Carpi.

Nuoto Sub Faenza. I Master del nuoto tornano da San Marino con 13 medaglie. Gli Under 13 di Pallanuoto contestano il risultato di fine partita - Nuoto Sub Faenza. I Master del nuoto tornano da San Marino con 13 medaglie. Gli Under 13 di pallanuoto contestano il risultato di fine partita - Nel settore della pallanuoto giovanile la trasferta di sabato scorso a Occhiobello della squadra Under 13 per la partita contro il Dream Sporteam, valevole per la 6^ giornata di ritorno del Campionato ...

Pallanuoto A Ravenna sconfitta inattesa per la Jesina (10-9) - pallanuoto A ravenna sconfitta inattesa per la Jesina (10-9) - Hanno pesato le assenze e un'espulsione dubbia di Chitarroni, all'interno di una gara in cui i granata sono risultati troppo imprecisi in attacco, specie in superiorità numerica ...