Pallamano A2 Femminile Publiesse Chiaravalle - inizia oggi la Final Six per l’accesso alla Serie A1

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le ragazze di Fradi stanno affrontando il Leno (fischio d’inizio ore 15.00): giovedì 16 maggio la sfida all’Aretusa, venerdì 17 il match contro il Laugen, sabato 18 la partita contro Schenna, domenica 19 il big match contro l’Ariosto Ferrara.fine del girone all’italiana, volano in massimale prime due della classifica, 15 maggio 2024 – Dopo due gironi chiusi al primo posto in classifica, per la squadradi A2 dellaè arrivato l’appuntamento più atteso, quello per cui le ragazze di Mister Fradi hanno versato un anno intero di sforzi, sudore e lacrime: le6 per la promozione in A1. Il programma delle partite Si comincia nel pomeriggio di, ...