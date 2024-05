Palermo | violenza sessuale su pazienti - chiesti 12 anni e mezzo per un noto neuropsichiatra**

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Palermo, 15 mag. (Adnkronos) – La Procura di Palermo ha chiesto la condanna a 12di carcere per Marcello Grasso,neuropsichiatra palermitano, accusato di aver abusato sessualmente di tre sue, alle quali avrebbe proposto un “percorso sensoriale” che, per l’accusa, sarebbe culminato in pesanti palpeggiamenti. Il medico, fratello dell’ex Presidente del Senato Pietro Grasso, venne anche arrestato. A chiedere la condanna, al termine della requisitoria, è stata la pm Giorgia Righi, presente in aula il procuratore aggiunto Laura Vaccaro. Le presunte vittime, assistite dall’avvocato Monica Genovese, si sono costituite parte civile. Il processo è stato rinviato al prossimo 11 settembre per le arringhe difensive di parte civile e difesa dell’imputato. L’imputato, che oggi ha 71, ...

