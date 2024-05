Palermo - neuropsichiatra accusato di abusi | è il fratello dell’ex presidente del Senato

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 15 Maggio 2024, 20:04 Il famosopalermitano Marcello Grasso è statodi violenza sessuale verso tre delle sue pazienti. Per l’uomo, che è ildelPietro Grasso, sono stati chiesti 12 anni e 6 mesi di prigione., i fatti Era stato arrestato già a marzo L'articolo proviene da Il Difforme.

