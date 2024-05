Pagelle Giro d’Italia 2024 | quando non sbaglia - Milan vince Gaviria lontano dai fasti del passato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Undicesima tappa, mercoledì 15 maggio Jonathan, 10: finalmente ha vinto in maniera netta, senzare i tempi e dimostrando (con i fatti) di essere superiore agli avversari. La squadra lo ha pilotato egregiamente, il friulano questa volta ha temporeggiato, mettendosi a ruota di Merlier e partendo solo negli ultimi 250 metri. In questo momento la sua punta massima di velocità è inavvicinabile per gli avversari. Tim Merlier, 5: prima viene battuto in maniera netta da, poi viene anche declassato per una manovra pericolosa nei confronti di Molano. Kaden Groves, 6: è il piazzato per eccellenza di questo. Anche oggi, come ad Andora, chiude alle spalle di(a ...