Pagani - completati i lavori alla rete fognaria | esteso il servizio a 2500 abitanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAnche il Comune di(Salerno) beneficia deidi Gori con i programmi Energie per il Sarno e Azioni per l’Acqua, nati dsinergia con Regione Campania ed Ente Idrico Campano. E nel piano di interventi per il disinquinamento del fiume Sarno, il completamento dellaè un importante traguardo raggiunto. Questi interventi vedono Gori soggetto attuatore e sono stati finanziati con fondi FESR, dRegione Campania, per 1.311.790,05 euro. Tra le infrastrutture realizzate: 3 km di nuova, 2 impianti di sollevamento, con l’esecuzione deglicci alle utenze e l’estensione deldi fognatura e depurazione a 2.500. Risolte, ...