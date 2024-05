Pagamento Assegno Unico a maggio 2024 - date accredito Inps e quando arrivano gli arretrati

L' Inps ha erogato nei primi tre mesi del 2024 quasi 4,8 miliardi di euro (4.798,6 milioni) per l'assegno unico a 6.087.406 famiglie nel complesso per 9.648.554 figli. La media mensile dei nuclei beneficiari nel 2024 è di 5.967.365 famiglie. ...

Quando pagano l'Assegno unico a Maggio 2024? Ecco gli aumenti e le date del calendario Inps - LE date . Per i beneficiari già esistenti dell' Assegno unico , il pagamento è programmato per la seconda metà del mese di Maggio 2024, più precisamente nei ...

Il 12 maggio 2024 ricorre la Festa della mamma, in un periodo in cui le nascite in Italia, e di conseguenza le nuove mamme, sono in netto calo da ormai diversi anni. Per sostenere la natalità e le donne con figli, lo Stato ha pensato a diversi tipi ...