Ottantenne uccisa a Napoli da un pirata della strada - caccia al killer

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna donna di 80 anni, ieri pomeriggio (ma la notizia è stata resa nota oggi), è stata investita edda un. L’incidente mortale si è verificato in via Labriola. Secondo le prime ricostruzioni sembra che un’auto si sia fermata per consentire il passaggio alla signora, ma una Citroen di colore blu scuro, nel tentativo di sorpassare, l’ha investita e successivamente ha lasciato la scena dell’incidente. Il personalePolizia Locale è attualmente impegnato nelle indagini per identificare il conducente e il veicolo coinvolto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.