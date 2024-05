Osimhen verso il forfait per Firenze. Lo scrive Sky Sport secondo cui l’attaccante nigeriano, vittima di un problema muscolare contro il Bologna, non si sia allenato nemmeno oggi con la squadra. Scrive la redazione della pay tv: “Colpito da un ...

SKY - Napoli, Victor Osimhen non recupera per Firenze, salterà la trasferta contro i Viola - SKY - Napoli, Victor Osimhen non recupera per Firenze, salterà la trasferta contro i Viola - Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, non si è allenato in gruppo neanche nella giornata di mercoledì e salterà il match del Franchi contro la fiorentina. Si tra ...

Sky – Osimhen non ce la fa: sarà out per Fiorentina-Napoli - Sky – Osimhen non ce la fa: sarà out per fiorentina-Napoli - Victor Osimhen sarà out per fiorentina-Napoli. Lo svela Sky Sport, rivelando che il suo infortunio non gli permette di recuperare ...

SKY - Osimhen salta la Fiorentina, non recupera dall'affaticamento - SKY - Osimhen salta la fiorentina, non recupera dall'affaticamento - Victor Osimhen non è riuscito a smaltire il suo infortunio e salterà la partita contro la fiorentina. Ne ha parlato la redazione di Sky Sport.