Orrore in gita scolastica Violentata a 13 anni in hotel | Abusi da un compagno E nessuno mi ha difeso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ladi fine anno, il momento più bello. Qualche giorno lontano da casa, soli con i compagni di classe. L’ebbrezza di sentirsi liberi e ormai ’grandi’. Prima la visita a Firenze, nei luoghi simbolo della città come il Duomo e gli Uffizi, quindi a Siena e nella città protetta dall’Unesco, San Gimignano. L’ultima sera i ragazzi di una scuola media della Ciociaria l’hanno trascorsa invece in un albergo di Chianciano Terme. Dopo sarebbero tornati a casa. Qui il 25 aprile lasi sarebbe trasformata in incubo per una tredicenne della provincia di Frosinone. Che, rientrata in famiglia, ha trovato il coraggio di aprire il suo cuore, disperato, alla madre raccontando la terribile esperienza. Quegli atti sessuali che sarebbe stata costretta a compiere alla presenza di altri coetanei, come anticipato da Il Messaggero. "Uno abusava di me, glli altri ...

