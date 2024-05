Oroscopo Paolo Fox giovedì 16 Maggio 2024 | Leone stressato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’diFox per oggi,16Ariete In amore questo è un periodo che lascia molta libertà d’azione, tutto sta in voi e in quello che desiderate. Sul lavoro, invece, è il momento giusto per chiedere un aumento o un avanzamento di carriera. Vedrete che ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Toro In amore attenzione perché oggi potreste essere in disaccordo con il partner. Sul lavoro tutto procede per il meglio e aspettatevi interessanti novità. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Gemelli Questo è il periodo delle emozioni quindi lasciatevi andare e non abbate remore. Sul lavoro c’è bisogno di qualche attenzione in più. Ci saranno ottime opportunità in ogni campo. Cancro In amore siete un po’ svogliati ultimamente ma forse avete solo altre ...