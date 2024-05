Oroscopo Paolo Fox del 15 maggio 2024 | Cancro forte in amore - male l’Ariete

L' Oroscopo di Paolo Fox del 16 maggio predice un giovedì con la Luna in Vergine, pronta a rendere la passione stellare per i nati del Cancro . Con la guida del celebre astrologo, queste 24 ore potranno filare al meglio. Dunque, vediamo le ...

Uomini e Donne anticipazioni al 17 maggio : Mario e Pierpaolo mollano la presa! Sei pronto per un fine settimana di emozioni travolgenti e colpi di scena che faranno vibrare il tuo cuore? Le nuove puntate di Uomini e Donne promettono di tenere ...

Rinnovato il Comitato esecutivo dell’Enoteca Regionale Lucana - Rinnovato il Comitato esecutivo dell’Enoteca Regionale Lucana - L'Enoteca Regionale Lucana ha annunciato il rinnovo del suo Comitato esecutivo, con l'elezione di tre nuovi membri. L'obiettivo è rilanciare il settore del vino in Basilicata, promuovendo prodotti loc ...

Un posto al sole, anticipazioni 16 maggio: la battaglia legale di Diego e Ida contro Ferri - Un posto al sole, anticipazioni 16 maggio: la battaglia legale di Diego e Ida contro Ferri - Eugenio (paolo Romano) farà un gesto inaspettato di avvicinamento ...

Scandalo Palamara. Morlini, ricorso bocciato. Per il giudice scatta lo stop - Scandalo Palamara. Morlini, ricorso bocciato. Per il giudice scatta lo stop - Sospensione, gli ex consiglieri del Csm si erano rivolti alla Suprema Corte. Le Sezioni unite: "Incontro estraneo al legittimo esercizio delle funzioni".