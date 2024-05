Oroscopo Paolo Fox 16 maggio 2024 | passione stellare per Cancro

Oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 maggio 2024 Oroscopo Paolo Fox di oggi, 15 maggio 2024 . Scopriamo le previsioni e l’ Oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto ...

"I cristiani, grazie a Dio, sono capaci di tutti gli amori del mondo, anche per i nemici" - Il Papa, nella catechesi, ha invitato a non fare confusione tra l'amore 'generico' e la caritàe per questo ha citato la Lettera ai Corinzi in cui Paolo chiede ai cristiani 'l'altro amore': 'Non l'...

Bari, chiedeva denaro ai pazienti: peculato e concussione per l'ex primario Lorusso che patteggia 5 anni - ... ex primario di oncologia medica dell'istituto tumori Giovanni Paolo II. Arrestato nel luglio 2023, ... oggi la presentazione del progetto 'InCittà Bari 2024' Attualità 15 Mag 2024 Cinema, dal 16 maggio ...