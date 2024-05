Oroscopo Branko Mercoledì 15 Maggio 2024 | Acquario preoccupato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’diper oggi,15Ariete Mercurio lascia il segno per trasferirsi in quello del Toro. Da quella posizione, il pianeta si occuperà soprattutto della vostra situazione finanziaria. Notizia positiva. Toro Arriva Mercurio che si attiverà per diventare favorevole. Queste giornate sono importanti per l’amore come per il lavoro. Gemelli Nel corso delle prossime ore potrete affrontare dei piccoli problemi irrisolti ancora in amore. Cancro Il segno non avrà più Mercurio in quadratura, questa è una buona notizia. Continuerà il vostro recupero, anche se a passo di tartaruga sarà costante. Leone Mercurio cambia posizione e diventa contrario a voi del Leone. Quindi, preparatevi ad affrontare ostacoli, piccoli intoppi, imprevisti, rallentamente, e cancellazioni ...