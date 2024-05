OroArezzo chiude con successo - ma tre furti turbano i visitatori

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Una coppia sudafricana e un italiano derubati rispettivamente di 3mila e 12mila euro in albergo.Ieri sono stati recuperati due chili d’argento sottratti a un visitatore nordafricano al terminal bus. Come riporta La Nazione il ladro, è entrato nelle camere dotate di porte elettroniche senza commettere effrazioni. Una volta dentro, ha preso di mira le casseforti all’interno degli armadi e le ha portate via. La prima cassaforte, appartenente alla coppia sudafricana, conteneva 3200 euro in denaro o preziosi, insieme a carte di credito e passaporti. Oltre alla perdita economica, il furto dei documenti ha causato notevoli disagi alla coppia. La seconda cassaforte, di un cliente storico dell’albergo, conteneva tra i 10 e i 15 mila euro in contanti. Un episodio mai accaduto prima nell’albergo, che durante i giorni dimantiene sempre alta l’attenzione. Sul caso ...