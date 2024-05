Operazione Ita-Lufthansa appesa a un filo Bruxelles frena ancora Salvini | Atto ostile verso l’Italia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Fase delicatissima per l’-Ita Airways,in attesa del via libera di. Il rischio che vada tutto a monte ora è concreto. “Boicottare l’unione tra Ita esarebbe un danno enorme” in primis “per i lavoratori”, per questo “se la Commissione europea facesse perdere tempo sarebbe gravissimo. Se qualcuno in queste ore sta lavorando per far saltare l’è unItalia e italiani. Sarebbe l’ennesima dimostrazione che aci sono cittadini di serie A e serie B”, dice questa mattina il vicepremier leghista con delega ai trasporti Matteo. Martedì è emerso che la Commissione non ritienesufficienti gli ...

