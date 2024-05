Operazione ‘Affari tuoi’ - i carabinieri di Savona arrestano 9 persone

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdihanno eseguito ordinanze cautelari emessa dal Gip del tribunale di, su richiesta della Procura nei confronti di 9(8 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), tutti italiani tra i 34 e i 73 anni di età, indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurime truffe a danno di aziende, ricettazione e bancarotta fraudolenta. L’“Affari tuoi”, che ha visto impegnati oltre 70 militari nelle province di Milano, Monza Brianza, Napoli, Catania, Imperia e Novara, chiude una complessa indagine svolta daidel nucleo investigativo die della compagnia di Alassio iniziata nell’ottobre scorso dopo un blitz in un capannone di Villanova d’Albenga dove ...

Operazione Affari tuoi, carabinieri Savona arrestano 9 persone - Operazione Affari tuoi, carabinieri savona arrestano 9 persone - (ANSA) - GENOVA, 15 MAG - I carabinieri di savona hanno eseguito ordinanze cautelari emessa dal Gip del tribunale di savona, su richiesta della Procura nei confronti di 9 persone (8 in carcere e 1 ...

Truffavano aziende spacciandosi per società leader nel settore: nove persone arrestate dai Carabinieri. Indagini anche in provincia di Imperia - Truffavano aziende spacciandosi per società leader nel settore: nove persone arrestate dai carabinieri. Indagini anche in provincia di Imperia - Si precisa che le indagini sono tuttora in corso e che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari; non è stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulle responsabili ...

Atletica: Memorial Ottolia con Fabbri, Furlani e Dosso - Atletica: Memorial Ottolia con Fabbri, Furlani e Dosso - È in arrivo mercoledi' 15 maggio un'altra edizione grandi firme del Meeting Internazionale Citta' di savona-Memorial Ottolia. Da Leonardo ...