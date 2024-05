Operaio cade da un’impalcatura a Cisterna di Latina | elitrasportato d’emergenza a Roma

Inchiesta sulla strage di Casteldaccia: consulenti e vigili del fuoco scenderanno nella vasca - Inchiesta sulla strage di Casteldaccia: consulenti e vigili del fuoco scenderanno nella vasca - La procura di Termini Imerese ha nominato i consulenti che, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, scenderanno nell’impianto di sollevamento dove hanno trovato la morte il socio della Quadrifoglio ...

I cinque operai morti: "Non erano autorizzati a scendere nelle fogne". I pm: ditta in subappalto - I cinque operai morti: "Non erano autorizzati a scendere nelle fogne". I pm: ditta in subappalto - Palermo, l’impresa doveva pulire solo i pozzetti in superficie e utilizzare sonde. Un’ostruzione ha spinto la squadra a calarsi, fatale l’assenza di mascherine. L’ipotesi: il tappo di liquami è saltat ...

Incidente a Casteldaccia: gli ambienti confinati e i rischi chimici - Incidente a Casteldaccia: gli ambienti confinati e i rischi chimici - Un approfondimento sull'incidente mortale accaduto a cinque operai durante il lavoro in una rete fognaria a Casteldaccia: le prime ipotesi e riflessioni, la dinamica presunta, gli ambienti confinati, ...