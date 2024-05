Onu entità terrorista Chi sono questi uomini armati | Rafah - il video che sconvolge il mondo | Guarda

(Di mercoledì 15 maggio 2024)palestinesistati visti in un centro logistico dell'Unrwa a, nel sud di Gaza, e vicino ai veicoli delle Nazioni Unite, nelle riprese dei droni dell'Idf del fine settimana. Lo scrive il Times of Israel. Secondo l'Idf, glistati avvistati sabato dalle truppe della Brigata Givati nel centro logistico dell'Unrwa nella parte orientale di. Ilmostra gliaccanto ai veicoli delle Nazioni Unite e nel complesso logistico stesso, che secondo l'Idf viene utilizzato dall'organismo delle Nazioni Unite per fornire aiuti umanitari. L'Idf dice che una clip mostra anche un uomo armato che apre il fuoco all'interno del complesso. In seguito ...

