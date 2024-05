Ondate di maltempo nel Modenese - incendi causati dai fulmini e cantine allagate anche in provincia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'ondata dinelha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per l'allagamento di strade ee la caduta di alberi. I vigili del fuoco hanno inoltre dovuto spegnere uno scoppiato a Formigine a causa dell'o causato da un fulmine in una cabina elettrica.

Bologna, 28 febbraio 2024 – Ancora Maltempo in Emilia Romagna , è prevista pioggia per tutta la settimana, restano sotto osservazione le piene dei fiumi e il rischio frane. L’allerta arancione è stata prorogata fino a tutta la giornata di oggi ...

Bologna, 23 aprile 2024 - Continua il Maltempo in Emilia Romagna . Nevica ancora nel Modenese, in particolare per tutto l’alto appennino sopra i mille metri di altitudine, con accumuli oltre 30 i centimetri nella zona del Passo delle Radici, ...

NUBIFRAGIO A MODENA, STRADE E GARAGE ALLAGATI. VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE - NUBIFRAGIO A MODENA, STRADE E GARAGE ALLAGATI. VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE - Il violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri su Modena è riuscito in meno di un’ora a provocare danni e allagamenti. La pioggia è iniziata ad abbattersi intensa in città into ...

Meteo, la “supercella” temporalesca che sta portando fenomeni estremi al Nord Italia: cosa sta accadendo - Meteo, la “supercella” temporalesca che sta portando fenomeni estremi al Nord Italia: cosa sta accadendo - maltempo, allagamenti a Milano dopo ore di pioggia intensa Ma non ci saranno solo piogge. «Nelle zone della Pianura padana comprese tra Mantovano, Rodigino, Ferrarese e modenese sono poi previsti ...

