Omicidio Cecchettin - Turetta a processo | la procura gli contesta premeditazion - crudeltà e stalking

Venezia, 15 mag. – (Adnkronos) – L’aggravante della premeditazione per Filippo Turetta , accusato dell’omicidio volontario dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin , per la procura di Venezia è ampiamente e documentalmente dimostrata. “La premeditazione ...

L'inchiesta sul femminicidio di Giulia Cecchettin è ormai chiusa, e la Procura di Venezia si appresta a chiedere il processo per Filippo Turetta, in carcere a Verona da novembre per...