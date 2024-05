Omicidio Cecchettin - Pm | fu premeditato

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 12.45 Per l'di Giulianon sarà percorribile la via del rito abbreviato essendo cambiata l'imputazione davolontario a. Lo ha precisato il procuratore capo di Venezia, Cherchi,nella conferenza stampa per la chiusura dell'inchiesta. Le accuse contestate a Filippo Turetta sono l'volontario pluriaggravato anche dalla premeditazione e dalla crudeltà,possesso del coltello,occultamento di cadavere,stalking. Il Pm: temo la pressione mediatica,Turetta ha tutto il diritto di difendersi in un processo

Il 22enne, detenuto nel carcere di Verona, rischia una condanna all’ergastolo. Il processo a carico di Filippo Turetta dovrebbe prendere il via in autunno. chiuse le indagini sull’ Omicidio di Giulia Cecchettin – Ilcorrieredellacittà.com Il capo ...

Importanti novità sul caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin . La Procura di Venezia ha infatti chiuso le indagini sulla morte violenta della studentessa 22enne di Vigonovo, in provincia di Padova, uccisa l’11 novembre del 2023 dall’ex fidanzato ...

Omicidio Cecchettin, chiuse le indagini: per la Procura fu “premeditato”. Filippo Turetta rischia l’ergastolo - omicidio cecchettin, chiuse le indagini: per la Procura fu “premeditato”. Filippo Turetta rischia l’ergastolo - Fu un “omicidio premeditato“, secondo la Procura, quello della 22enne Giulia cecchettin, consumatosi l’11 novembre del 2023 a Vigonovo, in provincia di Padova: dopo la chiusura delle indagini – resa ...

La Procura chiede il processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin - La Procura chiede il processo per il femminicidio di Giulia cecchettin - La procura di Venezia si appresta a chiudere l'inchiesta sul femminicidio di Giulia cecchettin e a chiedere il processo per Filippo Turetta.

Giulia Cecchettin, Turetta verso processo: procura Venezia ha chiuso indagini - Giulia cecchettin, Turetta verso processo: procura Venezia ha chiuso indagini - Milano, 15 mag. (Adnkronos) - La procura di Venezia ha chiuso le indagini nei confronti di Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia cecchettin uccisa a coltellate la sera dell'11 novembre scorso. Un ...