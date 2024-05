Olivia Laing sarà a Trieste per parlare di libertà attraverso la scrittura

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio –al Festival “Scienza e Virgola” domani, giovedì 16 maggio. La scrittrice e giornalista britannica dialogherà con Paolo Giordano e Chiara Valerio ad un evento intitolato “Trovare lala”.è autrice e critica letteraria, collaboratrice di The Guardian e The Observer e conosciuta per il bestseller del 2018 “The Lonely City” (“Città sola”, pubblicato da Il Saggiatore); il suo ultimo romanzo “The Garden Against Time” (“Il giardino contro il tempo”, Il Saggiatore) è uscito lo scorso febbraio. Per lei laè una “via verso la verità”, “una sensazione di sfinimento appagato”, una forma d’arte che è impossibile separare dal mondo ...

