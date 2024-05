Olimpiadi - il report | una torta da 5,7 miliardi Sport? N - il 68% è per le strade Don Ciotti | Muovono appeti -i, mafie abili a camuffarsi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Le organizzazioni mafiose sono molto, sono brave a. Loro ci sanno fare, loro arrivano. Dal momento in cui è stato dato l’annuncio dellesi sono mossiti, interessi, investimenti. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia, indicando l’aumento della presenza della mafia nel Nord Italia e indicando anche le regioni. Ci siamo dentro pure noi”. Da Pieve di Cadore, il suo paese di nascita, don Luigi, fondatore del gruppo Abele e di Libera, lancia un allarme in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Lo fa durante un dibattito promosso da una ventina di associazioni che hanno dato vita a una piattaforma per raccogliere dati e chiedere trasparenza nella messa a disposizione da parte degli enti pubblici di progetti, bilanci, documenti, riguardanti il ...

