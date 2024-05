Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks gara 5 stanotte in tv | orario e streaming Playoff NBA 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Alle 03:30 della notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 maggioscenderanno in campo in occasione di-5 delle semifinali di Western Conference. La serie è in parità sul 2-2 e tra le mura amiche Shai Gilgeous-Alexander – immarcabile in-4 – e compagni proveranno a portarsi in vantaggio. Occhi puntati sull’altra giovane star, Chet Holmgren che nell’ultimo impegno ha sfiorato la doppia doppia con 18 punti e 9 rimbalzi.si affida al suo top player, Luka Doncic che pur non essendo al meglio fisicamente è riuscito a trovare una tripla doppia da 18 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport NBA e insu Sky Go e NOW con il commento originale. ...